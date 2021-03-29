Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Hababam Sınıfı serilerinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun'dan acı haber geldi. 69 yaşında hayatını kaybeden Uzun, vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İşte Fazıl Ender Uzun'un cenaze detayları...