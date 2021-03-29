Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Hababam Sınıfı serilerinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun'dan acı haber geldi. 69 yaşında hayatını kaybeden Uzun, vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İşte Fazıl Ender Uzun'un cenaze detayları...
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Hababam Sınıfı serilerinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun'dan acı haber geldi.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.