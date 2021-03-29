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Demet Evgar hayranlarını korkuttu!

Ünlü oyuncu Demet Evgar hayranlarını korkuttu. Şimdilerde Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisinde oynayan Demet Evgar kuaföre gittiği sırada rahatsızlandı. Kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun böbrek taşı olduğu öğrenildi.

Magazin / 29 Mart 2021 Pazartesi 11:02
Demet Evgar hayranlarını korkuttu!

Oyuncu Demet Evgar apar topar hastaneye kaldırıldı. Alev Alev dizisinde rol alan Demet Evgar Nişantaşı'nda bir kuaföre gittiği sırada rahatsızlandı. Soluğu hastanede alan oyuncu hayranlarını korkuttu.

KUAFÖR ÇALIŞANLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Nişantaşı'nda bakım yaptırmak için gittiği bir kuaförde rahatsızlanan ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu toparlamaya başlayan Demet Evgar'ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu öğrenildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra taburcu edilen sevilen oyuncu, evinde istirahate çekildi.

Demet Evgar

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