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Cem Cücenoğlu'nun yeni hali şok etti!

Bir döneme damgasını vuran başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı popüler yapımlar arasına adını yazdıran Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa karakterine hayat veren Cem Cücenoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, 60 kilo vererek yeni bir görünüme kavuştu.

Magazin / 27 Mart 2021 Cumartesi 13:05
Cem Cücenoğlu'nun yeni hali şok etti!

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan, İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Taş Kafa karakteri ile beğeni toplayan Cem Cücenoğlu, yaşadığı kilo sorunlarının ardından zayıflama kararı aldı.

Sıkı bir diyet programı ile 60 kilo veren Cem Cücenolu, sosyal medya paylaşımları ile herkesi şaşırtıyor. Cücenoğlu'nun saçını ve sakalını uzatması ise dikkatlerden kaçmadı.

CEM CÜCENOĞLU KİMDİR?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği Piyano Bölümü mezunudur. Aynı zamanda oyuncu eğitmenlik sertifikası bulunmaktadır. Oldukça yapılı bir fizik özelliğine sahip oyuncu, bu özelliği oyunculuğunda da pek çok noktada kendisine avantaj sağlamıştır. Oyunculuğa başladığından bu yana Deli Yürek, Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Son Osmanlı Yandım Ali, Ustura Kemal, Deli Dumrul ve Poyraz Karayel gibi çeşitli sinema ve dizi filmlerinde rol almıştı. Özel yaşantısında masa tenisi ve buz pateni sporlarıyla ilgilenen Cem Cücenoğlu, Zeynep Eylül Üçer ile evlidir.

İşte Cem Cücenoğlu'nun son hali...




Müjdat GezenCem Cücenoğlu

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