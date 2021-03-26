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Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenildi!

Kuzey Makedonya vatandaşı Arnavut asıllı oyuncu Luran Ahmeti, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmeti için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Magazin / 26 Mart 2021 Cuma 00:31
Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenildi!

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk dizilerinde rol almıştı

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

Ahmeti'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Şentop paylaşımında, "Kuzey Makedonyalı dizi ve sinema oyuncusu Luran Ahmeti'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop

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