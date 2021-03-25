Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi!

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren tescilli güzel Berfu Yenenler, ikinci kez anne oldu. Doğum, bugün saat 13.12’de gerçekleşti. İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına 'Mete' adını verdi.



Hastaneden yapılan açıklamada “Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. İkinci kez anne olan Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



"Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam beş kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."



Geçtiğimiz gün oğlunun ultrason görüntülerini elinde tuttuğu, eşi Eser Yenenler'le bir fotoğraf paylaşan tescilli güzel, "Mete Emmi ve kocama doğumun beklediğimizden de yakın olması şoku" notunu düştü. Takipçileri Yenenler'e sağlıkla ikinci çocuğuna kavuşması temennilerini sundu.