İdo Tatlıses'in düğün tarihi belli oldu!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses uzun zamandır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile ilişkisini evliliğe bir adım daha yaklaştırmak adına geçtiğimiz aylarda nişan yaptı. Aile arasında gerçekleştirilen törene İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Yasemin Şefkatli'nin ailesi katıldı.



Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü erteleyen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, Mert Vidinli'nin YouTube programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yasemin Şefkatli, düğün bombasını patlattı.



Yasemin Şefkatli, 'Mayıs sonu evleniyoruz. Şahitler aile büyüklerimiz. Bir otelde 50 kişilik tören olacak. Gelinliğim hazır' dedi.