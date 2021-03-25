Aslıhan Gürbüz tacize sessiz kalamadı!

Bu olay büyük ses getirirken anne polise şikayette bulundu. Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz ise bu gerçekle karşılaşmanın acısını yaşadı: "Bir çocuğa cesaret vermek elbette iyi bir his ama oynadığımın gerçekliğiyle bir de bu şekilde yüzleşmek... Tarifi olmayan duygular içindeyim. O çocuğun yaşadıklarını düşünmek beni kahrediyor.'



