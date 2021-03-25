Aslıhan Gürbüz tacize sessiz kalamadı!

‘Kırmızı Oda' dizisindeki ‘Kumru' (Aslıhan Gürbüz) karakterinin babası tarafından tacize uğradığını anlattığı sahneyi izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu babasının da kendisine aynı şeyleri yaptığını söyledi.
Bu olay büyük ses getirirken anne polise şikayette bulundu. Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz ise bu gerçekle karşılaşmanın acısını yaşadı: "Bir çocuğa cesaret vermek elbette iyi bir his ama oynadığımın gerçekliğiyle bir de bu şekilde yüzleşmek... Tarifi olmayan duygular içindeyim. O çocuğun yaşadıklarını düşünmek beni kahrediyor.'