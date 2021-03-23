Mehmet Ali Erbil hastanede!

'24 SAATTE 16 SERUM'



'Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.

Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum.'



' ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ'



'Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok...'



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Mehmet Ali Erbil zor günleri anlattı: Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordumMehmet Ali Erbil zor günleri anlattı: Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordum!

'ERKEKLERE PRİM VEREMEM'



Erbil, canlı yayına katılmak için istek gönderen erkek takipçilerini reddetti.



'Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler.'



'TELEVİZYONA DÖNECEĞİM'



Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren Erbil bir de müjde verdi:



'Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım...'