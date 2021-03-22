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Şeyma Subaşı'na mahkeme şoku!

Guido Senia ile ilişkisini noktalamasının ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan ve şimdiler Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı hayatının şokunu yaşadı. Subaşı'nın bindiği lüks aracın çalıntı çıktığı iddia edilirken İtalyan Paolo Provenzi aracın kendisine ait olduğunu savundu. İtalyan Paolo Provenzi, Mısırlı milyardere dava açtı.

Magazin / 22 Mart 2021 Pazartesi 09:49
Şeyma Subaşı'na mahkeme şoku!

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kalbinin kapılarını Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye açarken sevgilisi ve arkadaşları ile Miami'de tatil yapıyor. Tatilden ve sevgilisiyle samimi pozlarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Subaşı'nın sürekli binip video çekip paylaştığı lüks aracın çalıntı olduğu iddia edildi.

İtalyan Paolo Provenzi, lüks aracın kendisine ait olduğu iddiasında bulunurken 2003 yılında Imola'dan çalındığını söyledi. Paolo Provenzi, Şubaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den şikayetçi oldu.

MAHKEMELİK OLDU

Mohammed Alsaloussi ise sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019 yılında 1,95 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Aracın çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne süren Mohammed Alsaloussi, mahkeme karşısına çıkacak.

Şeyma Subaşı

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