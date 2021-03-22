Sevda Dalgıç'ın son hali şaşırttı!

Gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de rol alan ve hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çekeren adını duyuran Sevda Dalgıç, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.



Sık sık spor yaptığı anlara ait fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Sevda Dalgıç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Oldukça değişmiş olan Sevda Dalgıç, paylaşımları ile adından söz ettiriyor.





En son Avlu dizisinde yer alan oyuncu bir açıklamasında "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor" demişti.



İşte Sevda Dalgıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar...







