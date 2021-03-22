Beyaz Gazete Ana Sayfa

İşte Ozan Güven'in yeni mesleği...

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen ve davanın sonuçlanmasını bekleyen Ozan Güven oyunculuğa ara verdi. Şiddet olayları nedeniyle rol aldığı Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven, bir süredir Cunda'da yaşıyor. Ünlü oyuncu Ozan Güven'in arkadaşlarıyla Burhaniye'de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.

Magazin / 22 Mart 2021 Pazartesi 11:25
İşte Ozan Güven'in yeni mesleği...

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme geldi ve davalık oldu. Deniz Bulutsuz tarafından açılan dava ve şiddet olaylarıyla manşet olan Ozan Güven o dönem rol aldığı Babil dizisinden yapımcının isteği üzerine çıkarılmıştı.

Oyunculuğa ara veren Ozan Güven, bir süredir Cunda'da yaşıyor. İstanbul'a dönmeyi düşünmeyen Ozan Doğulu, 30 Nisan'da görülecek olan davayı bekliyor.

TV100'ün haberine göre hakkındaki darp iddiası nedeniyle "Babil" dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven'in son oynadığı "Don Kişot" oyuncu kapalı gişe gitmişti. Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. Ozan Güven'in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye'de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.

Ozan Güven

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement