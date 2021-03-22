İşte Ozan Güven'in yeni mesleği...

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme geldi ve davalık oldu. Deniz Bulutsuz tarafından açılan dava ve şiddet olaylarıyla manşet olan Ozan Güven o dönem rol aldığı Babil dizisinden yapımcının isteği üzerine çıkarılmıştı.



Oyunculuğa ara veren Ozan Güven, bir süredir Cunda'da yaşıyor. İstanbul'a dönmeyi düşünmeyen Ozan Doğulu, 30 Nisan'da görülecek olan davayı bekliyor.



TV100'ün haberine göre hakkındaki darp iddiası nedeniyle "Babil" dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven'in son oynadığı "Don Kişot" oyuncu kapalı gişe gitmişti. Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. Ozan Güven'in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye'de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.