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Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran ve uzun yıllar boyunca ekranlarda yerini alan Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile popüler olan Sevda Dalgıç çok değişti. Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sevda Dalgıç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Magazin / 22 Mart 2021 Pazartesi 09:52
Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı!

Gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de rol alan ve hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çekeren adını duyuran Sevda Dalgıç, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Sık sık spor yaptığı anlara ait fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Sevda Dalgıç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Oldukça değişmiş olan Sevda Dalgıç, paylaşımları ile adından söz ettiriyor.


En son Avlu dizisinde yer alan oyuncu bir açıklamasında 'Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor' demişti.

İşte Sevda Dalgıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar...



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