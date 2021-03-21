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Ayla Karaca'dan kahreden haber!

Yabancı Damat dizisinde Eleni karakteri ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 87 yaşındaki ünlü sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayla Karaca'nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.

Magazin / 21 Mart 2021 Pazar 15:27
Ayla Karaca'dan kahreden haber!

Yabancı Damat dizisinin Eleni'siydi... Koronavirüse yakalanan Ayla Karaca'dan kahreden haber geldi. "Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944'te Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.

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