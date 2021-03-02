Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gençlik hali ortalığı karıştırdı!

Söylediği özlü sözler ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Gençlik yıllarına ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ortaylı, büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Hocam bu ne yakışıklılık' yorumunu yaptı.

Magazin / 02 Mart 2021 Salı 14:37
Gençlik hali ortalığı karıştırdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yaptığı son paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Söylemleri ile sık sık Twitter'da gündem olan Ortaylı, gençlik yıllarına ait bir videoyu paylaştı.

'Gençlik' notu ile videoyu paylaşan İlber Ortaylı'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Hocam bu ne yakışıklılık' gibi yorumlarda bulundu.

İlber Ortaylı'nın gençlik videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.


İlber Ortaylı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar