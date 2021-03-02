Gençlik hali ortalığı karıştırdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yaptığı son paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Söylemleri ile sık sık Twitter'da gündem olan Ortaylı, gençlik yıllarına ait bir videoyu paylaştı.



'Gençlik' notu ile videoyu paylaşan İlber Ortaylı'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Hocam bu ne yakışıklılık' gibi yorumlarda bulundu.



İlber Ortaylı'nın gençlik videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.





