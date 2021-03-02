Deniz Akkaya'dan sevindiren haber!

Geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran ve durumu ağırlaştığı için apar topar hastaneye kaldırılan Deniz Akkaya sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı.



Hastaneden taburcu edilen Deniz Akkaya, yeni paylaşımlarda bulundu. Akakya, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım.



Sağlıkla eve döndüm. Tüm kalpten soran, arayan herkese kalp'