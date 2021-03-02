Beyaz Gazete Ana Sayfa

Demet Akalın eleştiri yağmuruna tutuldu!

Bir süre önce Uludağ'da tatil yapan Demet Akalın, koronavirüse yakalanmış ve testi pozitif çıkmıştı. Hastalığın kendisine, hayat arkadaşı Okan Kurt'tan bulaştığını söyleyen ünlü sanatçı evde karantinaya alınmıştı. Dün İstanbul'daki koronavirüs önlemleri hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Cumartesi günü İstanbul'daki yasakların kaldırıldığını duyan Demet Akalın, “Yarın nereye gitsek öğlen yemeğine?” dedi. Akalın'ın bu sorusuna tepki yağdı.

Magazin / 02 Mart 2021 Salı 08:40
Demet Akalın eleştiri yağmuruna tutuldu!

Dün akşam Türkiye'nin risk haritasına göre kademeli normalleşme planı açıklandı. Bazı şehirlerde kısıtlamalar gevşetildi, bazı illerde ise tedbirler devam ediyor. Ancak her açıklamada olduğu gibi bu açıklamaya da Demet Akalın damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Demet Akalın yaptığı paylaşım ile eleştiri yağmuruna tutuldu!


Hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte gittiği tatilde koronavirüse yakalanan Demet Akalın, açıklamalardan sonra ne olduğunu anlamadığını dile getirdi. 'İstanbul'u bana biri anlatsın nolur?' diyen ünlü sanatçıya gelen cevaplar tahmin edilir derecede komikti. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.



Demet Akalın, henüz yeni atlattığı hastalığın ardından, 'Yarın nereye gitsek öğlen yemeğine, temizlik falan yapılmış mıdır?' sorusunu sordu. Bu soruya sinirlenen sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın'ı eleştiri yağmuruna tuttu.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar