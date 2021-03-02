Demet Akalın eleştiri yağmuruna tutuldu!

Dün akşam Türkiye'nin risk haritasına göre kademeli normalleşme planı açıklandı. Bazı şehirlerde kısıtlamalar gevşetildi, bazı illerde ise tedbirler devam ediyor. Ancak her açıklamada olduğu gibi bu açıklamaya da Demet Akalın damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Demet Akalın yaptığı paylaşım ile eleştiri yağmuruna tutuldu!





Hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte gittiği tatilde koronavirüse yakalanan Demet Akalın, açıklamalardan sonra ne olduğunu anlamadığını dile getirdi. 'İstanbul'u bana biri anlatsın nolur?' diyen ünlü sanatçıya gelen cevaplar tahmin edilir derecede komikti. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.







Demet Akalın, henüz yeni atlattığı hastalığın ardından, 'Yarın nereye gitsek öğlen yemeğine, temizlik falan yapılmış mıdır?' sorusunu sordu. Bu soruya sinirlenen sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın'ı eleştiri yağmuruna tuttu.





