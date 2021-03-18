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Ünlü çiftten ilk fotoğraf!

Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasından sonra Erşan Kuneri projesi ile anlaşma sağlayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve meslektaşı Berrak Tüzüantaç, geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan ederek magazin gündemine bomba gibi düştü. Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu ve berrak Tüzünataç çiftinin ilk fotoğrafı da çekilmiş oldu. İkili mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı.

Magazin / 18 Mart 2021 Perşembe 13:38
Ünlü çiftten ilk fotoğraf!

Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç aşk jhaberleri ile magazin gündeminde ilk sırada yerini aldı.

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşarak Berrak Tüzünataç'ı etiketlemiş ve aşkını ilan etmiş olmuştu.



Ünlü çift önceki gün Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıda görüntülendi. Samimi halleri dikkatlerden kaçmayan ünlü çift mekandan çıkarken basın ordusu ile karşılaştı.

Kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç çifti araçlarına binerek uzaklaştı.



SEZONU AÇTI

Sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun Kadıköyde'ki evinden paylaşım yapan Berrak Tüzünataç dikkat çekti. Beyaz bikinisi ile güneşlendiği anları paylaşan Tüzünaataç'ın takipçileri 'Güneşlenme sezonunu açmış' yorumlarında bulundu.

Uraz KaygılaroğluBerrak Tüzünataç

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