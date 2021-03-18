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Sefa Doğanay'ın yeni imajı herkesi şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz yarışması ile yıldızı parlayan Sefa Doğanay yeni imajıyla olay oldu. Ünlü komedyen son paylaşımı ile ünlü oyuncular Can Yaman ve Furkan Palalı'ya benzetildi.

Magazin / 18 Mart 2021 Perşembe 11:55
Sefa Doğanay'ın yeni imajı herkesi şaşırttı!

Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı taklitlerle adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefa Doğanay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü ismin uzun saçlarıyla dikkat çeken yeni imajı, oyuncu Can Yaman'a benzetildi.

Ünlülerin taklitlerini yaparak hayranlarını kahkahaya boğan ve adından söz ettiren Sefa Doğanay şimdi de yeni imajıyla magazin gündemine damga vurdu.

Sefa Doğanay, Instagram hesabından '90'lı yıllarda fırtına gibi esen şimdi ise sade bir hayat süren popçu stili' notuyla yeni imajını sevenlerine sundu.



Uzun saçları, sakalı ve güneş gözlüğü ile verdiği pozuyla ünlü komedyen Can Yaman'a ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli'yi canlandıran Furkan Palalı'ya benzetildi. Hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu yeni imajına bazı takipçilerinin yorumları ise tebessüm ettirdi.

Instagram'da 2 milyon 100 bin takipçiye sahip ünlü komedyenin yeni imajıyla ilgili bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Sefa Yaman, bir an görünce Can Yaman zannettim, bu tarz size çok yakışmış, Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli, Sefa Tatluıtuğ' gibi yorumlar yapıldı.

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