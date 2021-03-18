Billie Eilish tarzını değiştirdi!

Yaptığı şarkılar ile dünya çapında büyük bir başarıya ulaşan genç şarkıcı Billie Eilish, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile yeni tarzını takipçileri ile paylaştı. Siyah-yeşil saçlarını sarıya boyatan genç şarkıcı yaptığı imaj değişikliği ile sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.



Yeni saç rengiyle sosyal medyayı ikiye bölen Eilish'ın yeni stilini kendisine yakıştıranlar kadar eski stilinin daha iyi olduğunu söyleyenler de vardı.



Yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı sallayan genç şarkıcı, 6 dakika içinde 1 milyon beğeni alarak Instagramda 'en hızlı beğeni alan' paylaşım unvanını aldı.







Böylece Eilish, 'en hızlı beğeni alan' paylaşım unvanını ünlü şarkıcı Selena Gomez'in elinden aldı. Gomez'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı 7 dakika içinde 1 milyon beğeni almıştı.



Daha önce de saçlarında gri ve mavi renklerini kullanan Billie Eilish, siyah-yeşil saç stiliyle de çok beğenilmişti.