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Billie Eilish tarzını değiştirdi!

Dünyaca ünlü 19 yaşındaki genç şarkıcı Billie Eilish, genç yaşta kazandığı ödüller ve şarkıları ile konuşulmaya devam ediyor. Farklı stili ve saçlarıyla da dikkat çeken genç yıldız imaj tazeledi. Uzun zamandır kullandığı saç rengini değiştiren Billie Eilish'in bu stili hayranları tarafından çok beğenildi ve sosyal medya hesabında rekor yorumlara ulaştı.

Magazin / 18 Mart 2021 Perşembe 11:53
Billie Eilish tarzını değiştirdi!

Yaptığı şarkılar ile dünya çapında büyük bir başarıya ulaşan genç şarkıcı Billie Eilish, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile yeni tarzını takipçileri ile paylaştı. Siyah-yeşil saçlarını sarıya boyatan genç şarkıcı yaptığı imaj değişikliği ile sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Yeni saç rengiyle sosyal medyayı ikiye bölen Eilish'ın yeni stilini kendisine yakıştıranlar kadar eski stilinin daha iyi olduğunu söyleyenler de vardı.

Yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı sallayan genç şarkıcı, 6 dakika içinde 1 milyon beğeni alarak Instagramda 'en hızlı beğeni alan' paylaşım unvanını aldı.



Böylece Eilish, 'en hızlı beğeni alan' paylaşım unvanını ünlü şarkıcı Selena Gomez'in elinden aldı. Gomez'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı 7 dakika içinde 1 milyon beğeni almıştı.

Daha önce de saçlarında gri ve mavi renklerini kullanan Billie Eilish, siyah-yeşil saç stiliyle de çok beğenilmişti.

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