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O diziye koronavirüs arası!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu setinde koronavirüs krizi patlak verdi. TRT tarafından yapılan açıklamada, "Dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Magazin / 17 Mart 2021 Çarşamba 10:31
O diziye koronavirüs arası!

Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. bölümünün gelecek hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

5 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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