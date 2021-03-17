Kıvanç Tatlıtuğ kötü haberi duyurdu!

Neflix’te yayınlanacak ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, “Güzel bir proje geliyor. Daha önce kariyerimde böyle bir projede yer almamıştım. Oldukça heyecanlı ve mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla keyifle çalışıyoruz" dedi.



'DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAK KEYİFLİ'



Şehir hayatından uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Covid-19 salgını nedeniyle doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Tatlıtuğ, “Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyoruz. Pandeminin ilk başlarında virüsten güzel korunduk. Ama ufaktan sosyalleşmeye başladık" itirafında bulundu.



AYLAR SONRA GELEN COVİD-19 İTİRAFI



Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan yeni testler sayesinde Covid-19'u ayakta atlattığını söyledi.



Oyuncu, “Geçtiğimiz aylarda rahatsızlandığımda zatürre teşhisi konmuştu. Ama öyle değilmiş. Sonrasında yapılan testler sayesinde Covid-19'u ayakta geçirdiğim tespit edildi. Çok şükür şimdi iyiyim" dedi.



‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisinin setinde karavanında mızıka çaldığı anları sosyal medya hesabında paylaşarak hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Başak ile ben Birevhart’ı çok seviyoruz. En sevdiğimiz filmlerden bir tanesi. O yüzden çalmak istedim" şeklinde konuştu.



Başak Dizer Tatlıtuğ ise, “Mızıka çalmak çok keyifli. Kıvanç bir süredir değişik parçalar çalıyor. Kulaklarımın pasını siliyor" diyerek eşine destek verdi.



Başak Dizer'in eşine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.