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Kırmızı Oda'dan o diziye transfer!

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisine TV8'in ekranları kasıp kavuran Kırmızı Oda dizisinden transfer gerçekleştirileceği öne sürüldü. İddialara göre Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Hanım, Masumlar Apartmanı dizisine transfer oldu.

Magazin / 13 Mart 2021 Cumartesi 17:09
Kırmızı Oda'dan o diziye transfer!

Yayınlandıkları ilk günden bugüne kadar hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük başarılar elde edip popüler olan OGM Pictures'ın Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizisi hakkında ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmız Oda ve Masumlar Apartmanı dizileri için izleyenleri şaşırtacak sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi 25. bölümü ile geçtiğimiz günlerde ekrana getirildi.

Masumlar Apartmanı 25. bölümünde; psikiyatr krizi yaşandı. İnci, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları öğrenir ve kağıt-çöp toplamasına engel olmak ister. İnci, bir psikiyatrist bulur ve Han'ı yönlendirmek ister. İnci, Han'a bu teklifi yaparken, 'Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de' ifadelerini kullanıyor.

İnci'nin sözlerinin ardından Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya'nın Masumlar Apartmanı dizisine konuk olacağı iddiaları gündeme geldi. Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Doktor Hanım karakteriyle konuk olmuştu.

Binnur KayaEzgi MolaFarah Zeynep AbdullahBirkan Sokullu

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