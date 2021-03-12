Masumiyet dizisinden Deniz Çakır açıklaması!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında Masumiyet dizisinde kostüm asistanlığı yapan Çağatay Görgen, bomba iddialarda bulundu. Görgen, Deniz Çakır'ın kendisine herkesin içinde küfür ettiğini ve istifasını istediği iddiasıyla savcılığa başvurdu.



Dilekçede şikayetçi Çağatay Görgen'in 'Aranan kotu bulduk diğer asistan getiriyor, neden bağırıyorsunuz' demesi üzerine oyuncu Çakır'ın bağırarak seti terk ettiği belirtildi. Olaydan sonra Çakır ile Görgen'in asansörde karşılaştığı ve yanlarında reji asistanı varken Çakır'ın Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi.





Hakaret iddiasından sonra Çakır'ın 20 dakika boyunca setten ayrıldığı, geri dönüp makyaj kısmına geçtiği dilekçede kaydedilirken Çakır'ın on kişiden fazla set çalışanının olduğu yerde kostüm asistanı Görgen hakkında küfür ettiği öne sürüldü.





Yaşanan olayların ardından Masumiyet dizisinin yapımcı şirketi Gold Film'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte o açıklama:





