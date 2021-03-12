Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı!

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra yoluna tek başına devam eden Gülçin Ergül'den kötü haber geldi. Hepsi grubunun eski üyesi, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Gülçin Ergül, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.



35 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram story'sinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



'BU İŞİN ŞAKASI YOK'



Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!