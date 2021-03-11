Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar evlendi

2019 yılında Burak Yırtar ile nişanlanan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak çift ayrılığa fazla dayanamadı ve barışma kararı aldı.



Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar cephesinden müjdeli bir haber geldi. Pandemi nedeniyle aile ve yakın arkadaşlarının olduğu sade bir törenle dünayevine giren çiftten Yasemin Sakallıoğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Nikahtan kareleri paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ünlü isimler tebrik mesajları yolları.





