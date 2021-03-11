Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar evlendi

Sosyal medyada çektiği videolar ile popüler olan ve daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi güçlü bir kadrosu olan dizide rol alma şansı yakalayan Yasemin Sakallıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Magazin / 11 Mart 2021 Perşembe 13:52
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar evlendi

2019 yılında Burak Yırtar ile nişanlanan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak çift ayrılığa fazla dayanamadı ve barışma kararı aldı.

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar cephesinden müjdeli bir haber geldi. Pandemi nedeniyle aile ve yakın arkadaşlarının olduğu sade bir törenle dünayevine giren çiftten Yasemin Sakallıoğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nikahtan kareleri paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken ünlü isimler tebrik mesajları yolları.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement