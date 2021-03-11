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Hakan Yılmaz ve eşine saldırıda karar çıktı!

Etiler’de oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi darp’ın bir otelin lobisinde darp edilmelerine ilişkin üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Denizhan Vural’ın "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Erdal Gökçe ise "Basit yaralama" suçundan 5 bin TL adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi. Diğer sanık ise beraat etti. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar ve Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katılmadı.

Magazin / 11 Mart 2021 Perşembe 13:51
Hakan Yılmaz ve eşine saldırıda karar çıktı!

'ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ'

Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe, 'Meydana gelen olay toplumda infial yaratmıştır. Müvekkillerim doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir olay yaşamışlardır. Sanık Denizhan ilk andan itibaren müvekkilime ayağına vurmak suretiyle sataşmaya başlamıştır. Müvekkillerim sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmiştir. Aynı zaman olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Sanık Denizhan'ın suç dosyası kabarıktır, sabıkalıdır, kaçma tehlikesi bulunmaktadır. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Bu nedenle tutuklanmalarını talep ederiz' dedi.

'ŞİKAYETÇİ TANINMIŞ BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN OLAY BU NOKTALARA GELMİŞTİR'

Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'Aslında olayda bir atışma ve kavga mevcuttur. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir. Elif'in küreyle yaralanması kaza sonucu gerçekleşmiştir. Olayın başlama nedeni şikayetçi tarafın müvekkilimizi tahrik altında bırakmış olmasıdır' diyerek lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti. Diğer sanık Mahsar Algül avukatı da beraat talebinde bulundu.

BİR SANIĞA İKİ SUÇTAN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Denizhan Vural'ın 'Basit yaralama' suçundan şikayetçi Hakan Yılmaz'a karşı eyleminden dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası, eşi Elif Yılmaz'a karşı ise 4 ay hapis cezası verildi. Sanık Vural'ın 'Hakaret' suçundan ise 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak toplamda 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına verildi.

BİR SANIĞA 5 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık Erdal Gökçe ise 'Basit yaralama' suçundan Hakan Yılmaz'a karşı 5 bin TL adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Elif Yılmaz'a karşı ise beraatine karar verildi.

BİR SANIĞA İSE BERAAT KARARI

Sanık Mahsar Algül'ün şikayetçilere karşı 'Basit yaralama' suçundan ayrı ayrı beraatine hükmedildi. Sanıklar Erdal Gökçe ve Mahsar Algül'ün 'Hakaret' suçundan ayrı ayrı beraatlerine de hükmedildi. Her üç sanık hakkında 'Tehdit' suçundan da beraat kararı verildi.

İDDİANAME

Etiler'de 6 Aralık 2017'de bir otelin lobisinde Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz darp edilmişti. Otelde saldırıya uğradığını belirten Hakan Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Hakan Yılmaz

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