Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması!

Usta sanatçı Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Rasim Öztekin'in yakın dostu Demet Akbağ fizik tedaviye giderken görüntülendi. Öztekin, hakkında konuşan Akbağ, 'Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Biraz da galiba pandemi sebebiyle ameliyat olması gerekirken onu ihmal etmiş' dedi.
Kalp krizi geçirmesi nedeniyle 62 yaşında hayata gözlerini yuman Rasim Öztekin, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenaze namazı öncesi naaşı mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirilen Rasim Öztekin daha sonra cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirilmişti. Öztekin için saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Usta oyucunun yakın arkadaşı Demet Akbağ, önceki gün Nişantaşı'nda fizik tedaviye giderken görüntülendi. Rasim Öztekin hakkında acı gerçeği açıkladı.
Akbağ, 'Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.
SOSYAL MEDYADA ACISINI PAYLAŞMIŞTI
Rasim Öztekin'le geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaşan Demet Akbağ, 'Çok canım yanıyor... Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...' ifadelerini kullanmıştı.