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Gökhan Alkan'dan sürpriz evlilik açıklaması!

Fox TV'de ekrana getirilen Yasak Elma dizisinde bir dönem birlikte rol alan ve aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan önceki gün görüntülendi. Trafikte muhabirler ile sohbet eden ünlü çiftten Gökhan Alkan, evlilik sorularına yanıt verdi. Alkan, 'Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var' dedi.

Magazin / 10 Mart 2021 Çarşamba 11:45
Gökhan Alkan'dan sürpriz evlilik açıklaması!

Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi isimlerin rol aldığı Yasak Elma dizisi setinde tanışıp yeni bir aşka yelken açan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti geçtiğimiz gün trafikte objektiflere yansıdı. Etiler'de görüntülenen ünlü çift ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi.

'EVLİLİK YOLUNDA BİRLİKTELİĞİMİZ VAR'

Muhabirlerin "Aileleriniz tanıştı mı?" sorusuna Alkan, "Bizi trafikte yakaladınız. Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var" cevabını verdi. Şahika karakteri ile ekranları kasıp kavuran Nesrin Cavadzade de sevgilisi Gökhan Alkan'ın cevabına kahkaha attı.

Berk OktayŞevval SamEda Ece

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