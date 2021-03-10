Birce Akalay setlere geri dönüyor!

Birce Akalay'ın setlere geri dönüş projesi belli oldu. Star Tv'de yayınlanan Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren Birce Akalay Ay Yapım imzalı "Kuş Uçuşu" dizisi ile setlere geri dönecek. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Akalay'ın dönüşü hayranlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı..



Netflix platformunda yayınlanacak "Kuş Uçuşu" adlı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin kadrosuna son olarak Babil'de seyirci karşısına çıkan Birce Akalay katıldı. Bir TV kanalında geçen dizide farklı yaş kuşaklarının hikâyesi anlatılacak.