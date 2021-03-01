Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu!

Kuruluş Osman dizisine transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay ile hastaneye giderken görüntülendi. Çarşamba akşamları Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine "Malhun Hatun" karakteri ile dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin yoğun temposuna dayanamayınca hastaneye gitmek zorunda kaldı.



Yıldız Çağrı Atiksoy Yasak Elma dizisinde oynayan sevgilisi Berk Oktay ile Ankara Ulus'ta bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hastanede serum takılan ve kendine geldikten sonra da evine gönderilen Atiksoy, röportaj yapmak için kameraların yanına gitmek yerine arabaya geçmeyi tercih etti.



Berk Oktay ise yaşananları kameralara açıkladı. Oyuncu, "Çağrı yeni işe başladı. Ondan dolayı biraz fazla yoruldu herhalde. Serum taktırmaya geldik, kontrollerimiz yapıldı. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.