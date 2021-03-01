Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu!

Atv ekranlarında yayınlanan ve birçok sahnesiyle izleyicilerde büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy'u kadrosuna katmıştı. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin yoğun temposuna dayanamadı ve hastaneye gitti. Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren sevgilisi Berk Oktay ile birlikte hastaneye giden oyuncunun bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Magazin / 01 Mart 2021 Pazartesi 09:08
Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu!

Kuruluş Osman dizisine transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay ile hastaneye giderken görüntülendi. Çarşamba akşamları Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine "Malhun Hatun" karakteri ile dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin yoğun temposuna dayanamayınca hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy Yasak Elma dizisinde oynayan sevgilisi Berk Oktay ile Ankara Ulus'ta bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Hastanede serum takılan ve kendine geldikten sonra da evine gönderilen Atiksoy, röportaj yapmak için kameraların yanına gitmek yerine arabaya geçmeyi tercih etti.

Berk Oktay ise yaşananları kameralara açıkladı. Oyuncu, "Çağrı yeni işe başladı. Ondan dolayı biraz fazla yoruldu herhalde. Serum taktırmaya geldik, kontrollerimiz yapıldı. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Yıldız Çağrı AtiksoyBerk Oktay

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar