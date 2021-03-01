Selda Alkor sonunda isyan etti!

Ünlü oyuncu Selda Akar, yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlarda yer almamasının nedenin kendisi olmadığını söyleyen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor, dikkat çeken ifadeler kullandı. Alkor, konuyla ilgili şunları söyledi:



'YAPIMCILAR BİZİ TERCİH ETMİYOR'



'Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Bizim jenerasyondan hemen hemen kimse kalmadı ekranlarda. Oyunculuk mu, fiziksel görünüm mü önemli? Bunu sorgulamak gerekiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde. Bu ne kadar doğru bunu sorgulamak gerekiyor.'



