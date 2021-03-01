Beyaz Gazete Ana Sayfa

Selda Alkor sonunda isyan etti!

Bir süredir ekranlarda yer almayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor, yapımcılara isyan etti. Dış görünüşlerinden dolayı rol teklifi gelmediğini ifade eden ünlü oyuncu 'Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde' ifadelerini kullandı.

Magazin / 01 Mart 2021 Pazartesi 14:26
Selda Alkor sonunda isyan etti!

Ünlü oyuncu Selda Akar, yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlarda yer almamasının nedenin kendisi olmadığını söyleyen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor, dikkat çeken ifadeler kullandı. Alkor, konuyla ilgili şunları söyledi:

'YAPIMCILAR BİZİ TERCİH ETMİYOR'

'Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Bizim jenerasyondan hemen hemen kimse kalmadı ekranlarda. Oyunculuk mu, fiziksel görünüm mü önemli? Bunu sorgulamak gerekiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde. Bu ne kadar doğru bunu sorgulamak gerekiyor.'

Selda Alkor

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar