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Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz aylarda Halit Ergenç'le birlikte ikinci kez çocuk sevinci yaşayan Bergüzar Korel, 11 yaşındaki oğlunun doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Doğum sürecinden fotoğrafları paylaşan Korel, fotoğraflara 'Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı' notunu ekledi.

Magazin / 09 Şubat 2021 Salı 10:51
Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım!

Güzelliği ile beğeni toplayan ekranların başarılı kadın oyuncular arsında yerini alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Instagram'ı aktif olarak kullanan Korel, 11 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutladı.

Duygusal bir mesajla doğum sürecinde çektirdiği fotoğrafları paylaşan Korel, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşımına 'Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı' sözleri ile başlayan Korel, şu ifadeleri kullandı:

'Canım oğlum

Güneşim...

Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı.

Sen bugün 11 yaşında oldun.

Dünyaya gelişin ile gencecik bir kadınken bana bu hayatta varoluşumun belki de en büyük sebebi olan anneliği tattırdın.

Tarifsiz bir mutluluk ile daha önce hiç deneyimlemediğim bu his ile değiştim dönüştüm büyüdüm..

Sevginle,

Bilgeliğinle,

Dünyada var olan her canlıya olan merhametinle,

Cesaretinle,

Her gün seninle yeni bir şey öğrendim...

Bunun için teşekkür ederim sana.

Kirpiklerinden öptüğüm,

11 yıl önce 22.38'de dünyaya o kömür gözlerini açtığında hiç ağlamadan baktın gözlerime.

Dilerim ömrüm boyunca sağlıkla, neşeyle, mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime.

Allah'ım seni korusun.'






Bergüzar Korel

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