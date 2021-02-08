Sefirin Kızı'nda beklenmedik ayrılık!

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisi Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Bağırsak hastalığı nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül hayranlarını üzmüştü. Atagül'ün ardından başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün kadroya dahil oldu. Dizide Mavi karakterini canlandıran Büyüküstün'ün oyunculuk performansı dizinin hayranları tarafından da oldukça beğenildi.



Diziden ayrılan oyuncular ile adeta yaprak dökümü yaşayan Sefirin kızı bir isimle daha vedalaşıyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizide ünlü oyuncunun ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.



