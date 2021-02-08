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Sefirin Kızı'nda beklenmedik ayrılık!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin kızı bu sıralar adeta yaprak dökümü yaşıyor. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılması ile başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün kadroya dahil olmuştu. Şu an Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrol oynadığı dizide bir oyuncunun diziye veda edeceği söyleniyor. Ünlü oyuncunun bu ayrılığı gündeme bomba gibi oturdu.

Magazin / 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:50
Sefirin Kızı'nda beklenmedik ayrılık!

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisi Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Bağırsak hastalığı nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül hayranlarını üzmüştü. Atagül'ün ardından başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün kadroya dahil oldu. Dizide Mavi karakterini canlandıran Büyüküstün'ün oyunculuk performansı dizinin hayranları tarafından da oldukça beğenildi.

Diziden ayrılan oyuncular ile adeta yaprak dökümü yaşayan Sefirin kızı bir isimle daha vedalaşıyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizide ünlü oyuncunun ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Engin AkyürekNeslihan Atagül

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