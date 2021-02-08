İşte Çukur'un final tarihi!

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur, 2017 yılından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Alışagelmişin dışında hikayesi ve muhteşem oyuncu kadrosu ile her Pazartesi hayranları ile buluşan dizi 4 sezondur devam ediyor.



Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin final haftası Mayıs ayına denk gelecek. Yeni bir gelişme olmazsa Çukur dizisi Ramazan bayramından önce 10 Mayıs'ta ekranlara veda edecek.



Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu'nun oynadığı dizi için final çok yaklaştı. Yaklaşık 4 yıldır ekranlarda olan dizinin final tarihi ise 10 Mayıs olarak kulislerde konuşuluyor. Dizinin oyuncuları birkaç ay önce yaptıkları canlı yayında dizinin 125. bölümde final yapacağını takipçileri ile paylaşmıştı. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.



