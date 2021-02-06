Eda Ece'nin son paylaşımı hayranlarını korkuttu!

Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le yaşadığı aşkla bir süredir gündemde. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ece, sempatik tavırlarıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip.



Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu.



Eda Ece, sete hazırlandığı karavanından bir karesini yayınladı ve "Migren bandıyla set" mesajını not düştü. Oyuncunun migreni olduğunu ve rahatsızlığına rağmen çalışmaya devam ettiğini gören hayranları, Ece'ye geçmiş olsun mesajları yağdırdı.









Öte yandan Eda Ece, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Ece, sevgilisi Buğra Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı iddialarına yanıt verdi. Ece, "Ben evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum. Böyle şeyler yok" ifadelerini kullandı.