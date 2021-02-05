Ünlü çift evleniyor!

2020 Mart ayında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yeni yıldan önce ayrılık kararı almıştı. Hadise'nin sosyal medyadan ayrılık kararlarını açıklaması magazin gündemini sallarken Kaan Yıldırım'ın yakında çevresine 'Bir evlenecektik. Hadise fevri davrandı' dediği ortaya çıkmıştı.



Kaan Yıldırım ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına gitmiş ünlü çift ayrılaüa sadece 4 gün dayanabilmişti. Barışmanın ardından aşk pozlarını arka arkaya paylaşan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.



Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.



Hadise'yi çok seven ve ona 'Kızım' diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.



