Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü çift evleniyor!

2020 yılına damga vuran çiftler arasında yerini alan Kaan Yıldırım ve Hadise çifti hakkında sevenlerini heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ve geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran ünlü çift 4 gün sonra barıştı. Nikah masasına oturması beklenen Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklif ettiği öne sürüldü.

Magazin / 05 Şubat 2021 Cuma 12:56
Ünlü çift evleniyor!

2020 Mart ayında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yeni yıldan önce ayrılık kararı almıştı. Hadise'nin sosyal medyadan ayrılık kararlarını açıklaması magazin gündemini sallarken Kaan Yıldırım'ın yakında çevresine 'Bir evlenecektik. Hadise fevri davrandı' dediği ortaya çıkmıştı.

Kaan Yıldırım ellerinde çiçekler ile Hadise'nin kapısına gitmiş ünlü çift ayrılaüa sadece 4 gün dayanabilmişti. Barışmanın ardından aşk pozlarını arka arkaya paylaşan ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.

Hadise'yi çok seven ve ona 'Kızım' diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar