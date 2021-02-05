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Sadakatsiz'in reyting taktiği ortaya çıktı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz geliştirdiği taktik ile reyting rekorları kıracak. Dizi hikayesi ve başarılı oyuncu performansı ile zaten her hafta reyting sıralamasında iyi bir başarı elde ediyordu. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini oynadığı dizideki o taktik izleyiciyi kendine kilitledi ve gelecek bölümlerin izlenmesini de garantiledi.

Magazin / 05 Şubat 2021 Cuma 12:59
Sadakatsiz'in reyting taktiği ortaya çıktı!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz, yeni bölümlerinde yayınlanacak bir detay ile reytingleri garantiledi. Dizinin 20 gün sonra diyerek başladığı 16. Bölümde yaşananlar bir sonraki bölümlerin izlenmesini garantiledi. Volkan'ın villasında incelemeler yapılması dizide büyük olaylar yaşanacağı anlamına geliyordu. Derin'in günlükleri inceleme sırasında bulundu ve günlükte yazanlar da uzun süre konuşulacak gibi duruyor.


Yayınlandığı her akşam sosyal medyada da ayrı bir gündem oluşturan dizinin yuva yıkan karakteri Derin'e tepkiler çok büyük. Asya karakteri ile karşılaştırıldığında daha itici bulunan Derin, Volkan'ın kendisini öldüreceğini düşünüyor. Günlüğüne yazdığı satırlar ise şu şekilde: 'Volkan'ın beni öldürmek istediğine eminim. O kadına hâlâ aşık. Benimle birlikte olduğuna pişman.'

Dikkat çeken taktik açıklandı: '20 gün sonra bu villada neler olduğu anlaşılacak. Sonra bugüne döndü ve yavaş yavaş ilerlemeye başladı dizi. Dedim ya akıllı bir yol, izletmek için. Bugünden yarını anlatmak. İki durum var: Bu 20 günün sonunda dizi bitecek mi? Yoksa bir 20 gün daha mı ekleyecekler?'

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