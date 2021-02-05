Ecem Erkek'i şaşırtan not!

Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'a Naime ismiyle katılmıştı. Kılıktan kılığa giren ve her rolünün hakkını veren oyuncunun Bilal ve Naime skeçleri çok beğenildi. Hatta bazı skeçler var ki yayınlanmasında uzun bir zaman geçmesine rağmen hala çok izleniyor.



Instagram hesabını da aktif kullanan oyuncunun tiplemelerinden biri Hasgül Abla. Yemek sipariş ettiği bir restoran bu tiplemeyi çok beğenmiş. Samimi oyuncunun tiplemelerine hayran olan restoran "Sevgili Hasgül abla, ıspanak çok nankör bir pitkidir. Hayranınızım sevgiler, mutfak ekibi" notunu yazmış.



Ecem Erkek kendisine gelen bu samimi notu instagram sayfasından paylaşarak "Yemek söyledim bugün, üstündeki nota bak, canımsın" dedi.





