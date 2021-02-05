Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın 'LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz' kavgası! Didem Soydan mesajları ifşa etti

Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. İkili arasında yaşanan 'LGBT'ye neden destek olmuyorsun' kavgası, sapkın örgütün sanat camiasına nasıl etki ettiğini ve adeta mahalle baskısıyla destek topladığını gözler önüne serdi.



LGBT'YE NİYE DESTEK OLMUYORSUNUZ?'



Didem Soydan Instagram hesabından 'Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz?' eleştirisinde bulundu.



YANIT GECİKMEDİ: BİZE NEDEN KIZIYORSUN



Bu paylaşım sonrası Didem Soydan'a 'Mücbir Sebepler' programını sunan oyuncu Bartu Küçükçağlayan özelden mesaj attı.



Küçükçağlayan 'Bize neden kızıyorsun?' diyerek ünlü modele serzenişte bulunup ardından da 'Hadi barışalım' dedi.



DİDEM'İ ENGELLEDİ



'Bana da sinirlenme be' diyen Bartu Küçükçağlayan ardından ise Didem Soydan'ı engelledi. Bunu fark eden Soydan ise mesajları ifşa etti.



'KORKAKSINIZ'



Soydan paylaşımında 'Hayır anlamadım programa katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba? Soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu bu süreçte.Ya da programın yıldızı parlayan veya hali hazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba?Korkak ünlüler! Neyse her iki sebep de ilginç...' dedi.







MAHALLE BASKISININ SOMUT ÖRNEĞİ



İkili arasında yaşanan 'LGBT'ye neden destek vermiyorsun' kavgası dünya çapında en güçlü lobilerden bir tanesi olan sapkın eşcinsellik lobisinin sanat camiasını nasıl etkisi altına altığını gösterdi.



Gençler arasında eşcinselliği yayma faaliyeti yürüten LGBT, gerek sanat camiası gerek siyasiler gerek sporcular gibi toplumda tanınan isimler üzerinden yaptığı faaliyetlerle biliniyor.

