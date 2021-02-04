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Masumlar Apartmanı'nda sürpriz veda!

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından senaryoya dökülen Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlandığı her Salı günü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Güçlü oyuncu performansı ve gerçek hikayeden uyarlanmış olması dizinin oldukça ilgi görmesine neden oldu. Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı dizi de yan karakterlerin performansı da oldukça beğeniliyor. Ancak dizinin sevenlerine kötü bir haberimiz var. Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin diziden ayrılacağı düşünülüyor.

Magazin / 04 Şubat 2021 Perşembe 14:33
Masumlar Apartmanı'nda sürpriz veda!

TRT1 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri Masumlar Apartmanı yayınlandığı her gün ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Safiye ve Naci'nin imkansız gibi görünen aşkı sahneye her yansıdığında sosyal medyanın gündemine oturuyor. Naci'nin tanımlanamayan hastalığı yüzünden ikilinin aşkı kötü bir şekilde bitebilir. Naci karakterinin bu sorununa çözüm bulunmazsa Tansel Öngel (Naci) diziden ayrılabilir.

Tansel Öngel'in diziye katılması ve Safiye'nin çocukluk aşkını canlandırması hikayeyi biraz daha hareketlendirmişti. İkiliyi birbirine çok yakıştıran sosyal medya kullanıcıları her hafta Salı günü diziden kesitler alıp paylaşıyor ve günün gündemi tamamen Masumlar Apartmanı oluyordu. Ancak bu ikili her an ayrılabilir.

Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı dizisi ile 13 bölüm anlaştığı biliniyordu. Şimdiye kadar 10 bölümde Naci karakterini gördük. Ancak gelen bilgilere göre bu anlaşma uzatılmış olabilir, yani Tansel Öngel'i daha fazla görebiliriz.

Tansel Öngel

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