Ünlü çift nikah masasına oturuyor!

Merve Şarapçıoğlu ile evli olduğu dönemde özel görüntüleri yayınlanan Berk Oktay, eski eşi ile davalık oldu. Geçtiğimiz haftalarda mahkemede karşı karşıya gelen ikiliden Berk Oktay'ın 'Namus davam' olarak nitelendirdiği olayda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy desteğini her daim gösterdi.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan magazin gündemini sallayacak bir haber geldi. Yakışıklı oyuncu Berk Oktay sevgilisine evlilik teklif etti. El ele tutuştukları fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, 'Beraber yaşlanalım mı? dedim... Evet dedi...' notunu ekledi.



Aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy da 'Gel de evet deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim' ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.



