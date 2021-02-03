Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mahmut Tuncer dün gece hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki sanatçı omuz ağrısı şikayetiyle Maslak Acıbadem Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontroller sonucu tekrar evine yollanan sanatçının gece geç saatlerde tansiyonu yükselince eşi tekrar hastaneye götürdü.



Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Korku dolu anlar yaşayan eşi Işıl Tuncer, "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.