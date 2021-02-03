Dilan Çıtak babasını anlattı!

Dilan Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek aralarındaki gerilimi sonlandırdı. Dİlan Çıtak, babasıyla olan bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak barıştıklarını duyurdu. Çıtak, babası ile verdiği pozu 'Evime hoş geldiniz babacığım' notuyla paylaştı.



Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Dilan Çıtak, babasıyla barışması hakkında sorulan soruyu yanıtladı.



Uzun süren küslüğü sonlandıran Dilan Çıtak, 'Arkadaşlar her şey çok güzeldi, iyi akşamlar' dedi.



NE OLMUŞTU?



Dilan Çıtak, babasının kendisine ev vermemesinin ardından şunları söylemişti: 'Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil.'



