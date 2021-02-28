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Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı!

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisine Neslihan Atagül'ün yerine gelen Tuba Büyüküstün dikkatler üzerine çekiyor. Beğeniyle takip edilen Sefirin Kızı dizisinin bir sahnesi gereği Tuba Büyüküstün kostüm giydi. Büyüküstün, çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşerek herkesi şaşırttı.

Magazin / 28 Şubat 2021 Pazar 13:16
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı!

Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisi hem sosyal medyada hem de ekranlarda ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle kadrodan ayrılmasının ardından yerine güzel oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

Mavi karakteri ile izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, dizinin yeni bölümünde ekrana getirilecek olan özel bir sahne gereği kılık değiştirecek. Büyüküstün, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzetilmeye çalışıldı.



Sefirin Kızı yayınlanacak yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Engin AkyürekNeslihan Atagül

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