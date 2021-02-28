Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya büyük jest!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 2018 yılında Amsterdam'da evlenmiş ancak 9 ay sonra boşanma kararı almıştı. Boşanmalarından kısa bir süre sonra sevgili olarak yollarına devam eden ikili geçitiğimiz Ekim ayında ilişkilerini noktaladı.



Bir dargın bir barışık olarak devam eden ünlü çift sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. 40 kişinin katıldığı bir törenle evlenen ikili uzunca bir süre konuşuldu.



İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı. Ama Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel'de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi. Kesenin ağzını açan Akçıl, eşine 220 bin TL'lik yeni bir pırlanta yüzük aldı.



Burcu Kıratlı'nın paylaştığı düğün fotoğraflarında yüzüğü görenler 'Sinan paraya kıymış' yorumunu yaptı.