Orhan Gencebay ve Demet Akalın'ın eski eşini dolandırmışlardı! Sülün Osman çetesi çökertildi!

Özel Kuvvetlerden albay emeklisi Mustafa Acer, İMA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı'nın yanında güvenlik danışmanı olarak çalışmaya başladı. Mecidiyeköy'de bulunan şirket merkezinde göreve başlayan Acer, Derya Bağcı'nın çevresinde ona zarar veren, maddi anlamda sömüren kişiler olduğunu fark etti. İddiaya göre Kamuoyunda 'Sülün Osman' ismiyle tanınan Osman Görgülü genç kadına zorla Urla'da bir arazi ve villayı 8 milyon liraya satmış ardından 2 milyon daha istemişti. Bağcı, parayı vermeye reddettiğinde ise Görgülü'nün adamları tarafından baskıya maruz kalmış ve ofisi basan adamlara borcu için 200 bin liralık senet imzalayıp, parayı ödemeyi taahhüt etmişti.



Ünlü iş kadını bunun üzerine Osman Görgülü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bağcı'nın yaşadıklarına şahit olan Acer, iş kadınına yardım etmek istedi ve Hayrettin Mete isimli şahısla tanıştırdı. Mete, Bağcı'yı korumayı kabul edip, Görgülü hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesini istedi. Mete'nin talebiyle genç kadın şikâyetinden vazgeçti.



ÜNLÜ İŞ KADININI YAĞLAMALAMIŞ



Fakat ofisinin önünde sürekli kalabalık gruplar beliren genç kadın can ve mal güvenliğinden endişe edip Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklayama başladı. Bunun üzerine Acer, polis merkezine giderek Derya Bağcı'nın yaşadıklarını ihbar etti. İhbar sonrası, 'Sülün Osman' çetesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, örgüt lideri Görgülü, yakalanamadı.



SANAT CAMİASINI DA TOKATLAMIŞ



Savcılıkça yürütülen soruşturmada Görgülü'nün ünlü şarkıcı Demet Akalın ve işadamı eşi Okan Kurt'u sahte vekâletnameyle lüks cip satarak 12 milyon lira dolandırdığı ve Görgülü'nün 7 yıl hapis 20 bin TL de adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Yine Görgülü'nün 2017 yılında müteahhitliğini yaptığı ve sanatçı Orhan Gencebay'ın da reklam yüzü olduğu bin 600 daireli Samsun Towers adlı projeyle ilgili olarak dolandırıcılık suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda mahkûmiyet kararı verildiği belirlendi. Yine Sülün Osman çetesinin birden çok kez yağma, silahlı tehdit eylemleri işlediği kaydedildi.



RUHSATSIZ SİLAHLAR VE SAYISIZ TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ



Görgülü 'nün sığında yapılan aramada ise binlerce ruhsatsız silah, fişek şarjör ele ile tespih ve benzer nitelikte eşyalar bulundu. Evin gizli bölmelerinde ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu düşünülen yüzlerce kaçak tarihi eser ele geçirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Osman GÖRGÜLÜ liderliğinde kurulan örgüt yöneticisi şüpheli Ayhan Güven'in üstlendiği silahlı suç örgütünün 16 üyesi hakkında iddianame düzenlendi.



BİRDEN FAZLA YAĞMA EYLEMİ



Hazırlanan iddianamede, firari Görgülü'nün Derya Bağcı'ya karşı nitelikli yağma eylemini gerçekleştirdiği anlatılırken, aynı çetenin Antalya ili Kemer ilçesinde Avantgarde Resort Otel'i yağmaladıkları ve geçen yıl otelini basan üyelerin otelde etrafa ateş açıp, eski sahibi için gözdağı vermeye çalıştıkları belirlendi.



Sülün Osman çetesinin, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, silahlı suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanılarak nitelikli yağma, vahim nitelikli ruhsatsız ateşli silah bulundurmak' gibi suçlardan yargılanmaları isteniyor. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.



SÜLÜN OSMAN KİMDİR?



Çete lideri Osman Görgülü'nün benzetildiği ünlü dolandırıcı Sülün Osman, gerçek adıyla Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi.



Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin'e de dava açmıştır. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalan Sülün Osman'ın ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.