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İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı

Daha önce 4 kez evlenen İbrahim Tatlıses, son evliliği için Gülçin Karakaya'ya teklifini yaptı ve 'evet' cevabı aldı.

Magazin / 28 Şubat 2021 Pazar 18:17
İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı

Yıllar sonra İbo Show ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, hayatında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Her hafta izleyicileriyle buluşan ve birbirinden eğlenceli programlarla sevenlerini ekranlara kilitleyen İbrahim Tatlıses, özel hayatında da önemli bir karar aldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Ünlü türkücü Tatlıses, uzun zamandır hayatında olan Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı.

Evlilik teklifini kabul eden Gülçin Karakaya, düğün hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Tatlıses ile Karakaya'nın evlilik kararı ailelerin de memnuniyetiyle karşılandı.

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı #1

Evlilik kararının alınmasının ardından İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın evlilik kararını bir kebapçıda kutladığını yazdı.

ÇOCUK İSTİYOR
İbrahim Tatlıses daha önce verdiği bir röportajda yeni bir çocuk istediğini söylemişti.

4 EVLİLİK 7 ÇOCUK
Daha önce 4 evlilik yapan İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu var.

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu var

İbrahim Tatlısesİbo Show

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