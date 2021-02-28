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Hollywood Yıldızları Ayasofya'yı ziyaret etti

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Magazin / 28 Şubat 2021 Pazar 18:57
Hollywood Yıldızları Ayasofya'yı ziyaret etti

"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.

Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.

Jason StathamGuy Ritchie

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