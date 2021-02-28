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Demet Özdemir'den şiddet itirafı!

TV8'de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la başrolleri paylaşan Demet Özdemir, ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aile içi şiddete maruz kaldığını söyleyen Demet Özdemir'in yıllar önce anlattıkları yeniden gündem olurken ağızları açık bıraktı. Özdemir, 'Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım' ifadelerini kullandı.

Magazin / 28 Şubat 2021 Pazar 10:33
Demet Özdemir'den şiddet itirafı!

Müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile mutlu bir beraberliği olan Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir önceki gün yeni yaşını kutladı. Sevenlerinden binlerce iyi dilek mesajı alan Demet Özdemir'in ailesi ile ilgili itirafları yeniden gündem oldu.

'SIRA DAYAĞINDAN GEÇMİŞLİĞİMİZ VAR'

Ailesinden bahseden Özdemir, 'İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım' dedi.

'PARÇALANDIK'

'Şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz?' sorusuna yanıt veren Demet Özdemir şu ifadeleri kullandı: 'Parçalandık ve her bir parçamızı ayrı yere bıraktık misali... Hepimiz için hem güzel, hem zor zamanlardı'

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