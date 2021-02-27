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Masumlar Apartmanı dizisinde kötü son!

Payitaht Abdülhamid ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizileri ekrana getiren TRT1'in başarılı projelerinden olan Masumlar Apartmanı dizisinde güzel hikayenin sonu kötü bitecek.

Magazin / 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:19
Masumlar Apartmanı dizisinde kötü son!

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Salı akşamları buluşmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde yine etkileyici görüntülerle dolu bir bölüm geliyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’dan oluşan başrol oyuncularına, yan karakterlerin de verdiği güçlü destek ile TRT1 dizisi yine reytinglerde birinciliğin abonesi olacak.
 
2 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde. Safiye’nin İstanbul’un güzelliklerini yeniden görmeye başladığı anlardaki yüz hali herkesi mutlu edecek. Safiye, uzun yıllar sonra Naci sayesinde hayata yeniden adımını atıyor. Fakat Naci yakında ölecek.
 
Tansel Öngel’in oynadığı Naci karakterinin izleyiciler tarafından çok sevildiği için dizideki süresi uzatıldı. Naci, bir süre daha dizi olacak ama ölmesi ise kesin… Sonuç olarak, Safiye’yi çok büyük bir hayal kırıklığı da bekliyor. Bunu bilen izleyiciler Safiye’nin bu mutlu hallerinin tersinin de nasıl olacağını düşünmeden edemiyor.
 
Masumlar Apartmanı dizisinin 24.bölümünden ilk fragman yayınlandı. Naci, Safiye’nin yüzünü güldürdü. İzleyicilerin de yüzü güldü. 
 
Esat’ın sırf babasını memnun etmek için Gülben’i istemesinin ardından ise oyun sürüyor. Gelinlik giyen Gülben, yazın evleneceklerini söyleyerek babası Hikmet’i kandırmaya devam edecek.
 
İnci ise Han’ın peşinde ve onun adeta gölgesi gibi ama Han farkında değil…

Ezgi MolaFarah Zeynep Abdullah

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